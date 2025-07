Su Dazn un' estate con grandi amichevoli | in campo Napoli Milan Inter Juve Roma e Lazio

A inaugurare la stagione delle amichevoli sarĂ il Como di FĂ bregas che incontrerĂ il Lille il 18 luglio, poi sarĂ il turno della Roma di Gasperini che il 26 luglio sfiderĂ in Germania il Kaiserslautern. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Su Dazn un'estate con grandi amichevoli: in campo Napoli, Milan, Inter, Juve, Roma e Lazio

In questa notizia si parla di: roma - amichevoli - dazn - estate

Roma, prende forma il calendario estivo: in programma due amichevoli con Lens e Kaiserslautern - Nonostante la stagione sia da poco terminata, continua ad esserci fermento in casa Roma, con questi primi giorni di giugno che sono stati molto importanti per il futuro.

Roma, pre-campionato internazionale per i giallorossi! Quattro amichevoli tra Germania, Francia e Inghilterra. Queste le avversarie - Roma, pre-campionato internazionale per i giallorossi! Quattro amichevoli tra Germania, Francia e Inghilterra La Roma affronterĂ un calendario estivo ricco di impegni, con sfide internazionali che serviranno a testare il livello della squadra in vista della nuova stagione di Serie A.

Roma, il programma completo delle amichevoli estive - Reso noto il programma estivo della nuova Roma di Gian Piero Gasperini. Nella giornata di lunedì 16 giugno il club capitolino ha diffuso, attraverso.

Le amichevoli con Lens e Kaiserslautern saranno visibili su Dazn #ASRoma #SerieA #Trigoria #Gasperini https://vocegiallorossa.it/primo-piano/dove-vedere-kaiserslautern-roma-in-diretta-tv-e-streaming-269857… Vai su X

Il tecnico del Lens ha parlato della situazione di mercato legata al centrocampista classe 2001, accostato alla Roma negli ultimi giorni Vai su Facebook

Su Dazn un'estate con grandi amichevoli: in campo Napoli, Milan, Inter, Juve, Roma e Lazio; Calcio d'estate su DAZN: le big italiane in campo per le amichevoli precampionato; Su Dazn partono le grandi amichevoli estive di calcio.

Su Dazn un'estate con grandi amichevoli: in campo Napoli, Milan, Inter, Juve, Roma e Lazio - A inaugurare la stagione delle amichevoli sarà il Como di Fàbregas che incontrerà il Lille il 18 luglio, poi sarà il turno della Roma di Gasperini che il 26 luglio sfiderà in Germania il Kaiserslauter ... Lo riporta gazzetta.it

Calcio d'estate su DAZN: le big italiane in campo per le amichevoli precampionato - A partire da metà luglio, molte delle principali squadre italiane torneranno in campo per affrontare un ... hdblog.it scrive