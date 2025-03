Allerta arancione in Toscana | scuole chiuse Rischio idrogeologico e idraulico

Leggi su Corrieretoscano.it

meteoin. Temporali forti,in gran parte dellaa partire dalla mezzanotte di giovedì 13 marzo alla mezzanotte di venerdì 14 marzo.in cui giovedì 13 marzo è già in vigore il codice giallo.Venerdi 14 marzo chiusi istituti scolastici, parchi pubblici, cimiteri, canili, centri diurni in vari Comuni.In serata giovedì 13 marzo Sara Funaro, sindaca di Firenze, firma ordinanza chiusura, parchi, mercati, cimiteri: “Limitare spostamenti non necessari”Hanno emesso ordinanza di chiusura dellei sindaci di Livorno, Prato, Pistoia, Lucca, Montemurlo, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Calenzano, Borgo San lorenzo, Poggio a Caiano, Carmignano, Vaiano, Vernio, Cantagallo, Signa, Campiglia Marittima, Collesalvetti, Cecina, Santa Luce, Montescudaio, Gavorrano, San Vincenzo, Riparbella, Suvereto, Guardistallo, Viareggio, Camaiore, Rosignano, Forte dei Marmi, Empoli e Comuni EmpoleseArezzo, sindaco Ghinelli, chiude la scuola Acropoli, “considerata la vicinanza della scuola comunale Acropoli di via Beato Angelico al torrente Castro.