Pronostico Roma-Como | si va in doppia cifra

è una partita valida per la ventisettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni,, diretta tv e streaming.Se Claudio Ranieri si è preso con merito il premio di miglior allenatore dello scorso mese di febbraio un motivo ci sarà ed è sotto gli occhi di tutti. Lanon ha perso una partita in questo arco di tempo e, soprattutto, si è presa anche la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. Merito di un allenatore che ha sistemato le cose in un momento dove tutto andava storto.: si va in(Lapresse) – Ilveggente.itIeri Ranieri ha parlato in conferenza stampa, descrivendo la partita contro ilcome “andare dal dentista senza anestesia”. Diciamo che paragone in questo momento non poteva essere azzeccato: in riva al lago, con Fabregas, si sogna ad occhi aperti per via degli ultimi risultati, davvero importanti, che sono arrivati nel corso delle ultime settimane.