Napoli-Inter, "maranza" vs napoletani: un pericolo da non sottovalutare

Cosa succede quando una partita di calcio si trasforma in qualcosa di più oscuro? Ildello scontro fra “” enasce dai social, “” vs: unda non(Foto: Ansa) – serieanews.comnon sarà soltanto una sfida scudetto. O meglio, speriamo sia solo questo, ma i campanelli d’allarme dai social non vanno mai sottovalutati e per questo c’è il timore che non sia proprio così.Già, perché la partita potrebbe essere rovinata da un confronto sterile che rischia di sfociare in violenza tra gruppi giovanili. La provocazione arriva dai cosiddetti, giovani noti per la loro cultura da strada e per l’uso massiccio dei social, che hanno lanciato una sfida ai tifosi del, minacciando di portare il loro caos a Fuorigrotta.