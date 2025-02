Agi.it - Don Nunzio Currao: "Il pregare e l'eucarestia sono una terapia potentissima"

AGI - Ile l'"unadi cui il Papa non si priva": lo ha sottolineato il cappellano del Gemelli, il cappellano, durante la quotidiana preghiera per il Pontefice, ricoverato da 14 giorni nel policlinico romano per una polmonite. "Ogni giorno il bollettino medico dice che il Papa ha riposato bene, ha pregato e ha ricevuto l'", ha osservato il cappellano, "secondo voi c'è il bisogno del volantino medico per dire queste cose?". Il messaggio è che "il, lo stare nell'intimità con il Signore, il ricevere il farmaco dell'immortalità, il pane dei pellegrini""unadi cui il Papa non si priva" e che "non dobbiamo mai privarci dell'". "Papa Francesco sta vivendo in prima persona il mistero della fragilità umana, i suoi momenti di sofferenza - aggiunge il sacerdote - ma anche prima del suo ricovero lui ha anteposto la missione, l'amore per la Chiesa e la passione per il Vangelo, l'ha anteposta anche alla sua salute.