Tre operai di Trevi firmano l’ufficio postale in Vaticano

Nell’ambito delle strutture di arredo urbano necessarie ad accogliere pellegrini e turisti che arriveranno a Roma in occasione del Giubileo è stato inaugurato il nuovo ufficioin piazza San Pietro’, che oltre ai tradizionali servizi in occasione dell’anno santo offrirà ai fedeli uno spazio dedicato alla Filatelia con prodotti esclusivi di Poste italiane e Poste Vaticane. La struttura è opera di una azienda umbra, Costantini Legno di Bettona ed è realizzata da tre, Alban Arapi, Diego Donati e Federico Betti, residenti in Umbria e specializzati nella realizzazione di coperture in legno. "Siamo orgogliosi – spiega anche a nome dei colleghi Alban Arapi,o rumeno che da 25 anni è residente a– che si sia stata affidata la realizzazione di questa struttura e di essere gli artefici di un opera che sarà metà dei tanti pellegrini che arriveranno a Roma per il Giubileo.