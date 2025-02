Terzotemponapoli.com - Il Napoli e non solo: parla Massimo Palanca

L’ex calciatore di Catanzaro,e Comoè intervenuto a 1 Station Stadio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’.Serie A sempre più avvincente con l’Inter che ha perso un punto sulfermato dalla Lazio, nonostante un buon primo tempo. Cosa non ha funzionato per i nerazzurri? “Secondo me il problema è stato proprio nel primo tempo. Ci sono state molte conclusioni nello specchio della porta e vedere Lautaro fallire certe occasioni non è da lui. Poi, nel secondo tempo, la Juventus si è riorganizzata e ha giocato una grande ripresa. Perciò, credo che la vittoria sia stata meritata. Analizzando il campionato, le prime squadre in classifica non stanno attraversando un grande momento. Ilha pareggiato, l’Inter ha perso, l’Atalanta fatica a mantenere la continuità.