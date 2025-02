Bubinoblog - CHE TEMPO CHE FA: ANTONELLA CLERICI OSPITE D’ONORE E IL LANCIO DI THE VOICE SENIOR

Domenica 16 febbraio 2025 dalle ore 19.30 in diretta sul Nove, e in streaming su Discovery+, nuovo appuntamento con “CheChe Fa”, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto.Ospiti della puntata:, co-conduttrice della prima serata del Festival di Sanremo e dal prossimo venerdì al timone della quinta edizione del talent musicale dedicato agli over 60 “The”.Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli e Claudio Santamaria, protagonisti della nuova commedia di Paolo Genovese “FolleMente”, nei cinema italiani dal prossimo giovedì 20 febbraio.Il Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Roberto Garofoli e il Professore Ordinario di Diritto Amministrativo presso il Dipartimento di giurisprudenza della LUISS Guido Carli Bernardo Giorgio Mattarella, co-autori del libro “Governare le fragilità.