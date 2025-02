Tvpertutti.it - Scaletta finale Sanremo 2025 con classifica completa, ospiti, co-conduttori

Stasera ladel Festival divedrà i 29 Big esibirsi nuovamente con i loro brani in gara, prima che la giuria e il pubblico decidano chi sarà il vincitore di questa edizione. A condurre lo show sarà, come sempre, Carlo Conti, affiancato per l'occasione da due co-d'eccezione: Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan. Vediamo nel dettaglio ladelladi.L'ultima serata del Festival (che segnerà un nuovo record d'ascolti TV alla luce dei dati realizzati) inizierà alle 20:40, con la consueta introduzione di Carlo Conti, che annuncerà glie gli eventi della serata. Si inizia con lageneralee le esibizioni dei 29 Campioni, frutto della somma delle serate di martedì, mercoledì e giovedì. Al termine di tutte le esibizioni, la media tra le percentuali ottenute durante la seratae quelle delle serate precedenti determinerà lageneraledalla 29esima alla 6sta posizione.