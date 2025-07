Due ictus e un nuovo intervento in ospedale | paura per la star italiana

Un noto vip italiano sta passando dei brutti momenti, ha avuto due ictus e un nuovo intervento in ospedale: gli appassionati della tv se lo ricordano bene e sperano che si rimetta presto Ci sono tante personalitĂ del mondo dello spettacolo che vengono notoriamente apprezzate. Alcune piĂą di altre per la loro schiettezza, le loro. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Due ictus e un nuovo intervento in ospedale: paura per la star italiana

In questa notizia si parla di: ictus - intervento - ospedale - paura

Mauro Coruzzi in ospedale, come sta Platinette: intervento per prevenire l’ictus - (Adnkronos) – Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è attualmente in ospedale. Il ricovero, a giudicare dal post pubblicato dal conduttore televisivo, potrebbe essere legato ad un nuovo intervento chirurgico delicato per prevenire nuovi ictus, dopo l'ultimo avuto lo scorso febbraio.

Mauro Coruzzi ricoverato per un intervento di chiusura dell'auricola dopo i due ictus ischemici del 2023 e 2025 - Si tratta di una procedura medica che ha l'obiettivo di prevenire l'ictus nei pazienti con fibrillazione atriale, Coruzzi nel giugno del 2025: "Ho avuto il primo ictus, non riuscivo più a parlare; col secondo non riuscivo più a muovermi" Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è ricoverato in ospe

Chiusura dell'auricola, in cosa consiste l'intervento per prevenire l'ictus cui si è sottoposto Mauro Coruzzi in arte Platinette - Dopo due ictus, il conduttore e opinionista si è sottoposto a un intervento cardiaco preventivo. Ecco in cosa consiste la chiusura dell’auricola sinistra e quando è indicata

Paura per “Il mio vaggio a Napoli”, Federica Franco ricoverata in ospedale Vai su Facebook

Platinette, dopo la paura operato al cuore. Intervento riuscito; Quattro ictus in un giorno, tutti salvati: record al Goretti di Latina; Andrea Vianello racconta l’ictus a La Volta Buona: “Fa paura ma oggi ho una seconda vita”.

“Mia madre è entrata in ospedale con un leggero ictus ed è morta per una sepsi” - Il giornalista Francesco Capozza denuncia la morte della madre 75enne per un'infezione non diagnosticata né curata ad Avezzano ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Mauro Coruzzi, la foto dall’ospedale dopo il nuovo intervento: come sta - Mauro Coruzzi, in arte Platinette, si è sottoposto a un intervento per scongiurare nuovi ictus: le foto dall’ospedale e le sue condizioni di salute. dilei.it scrive