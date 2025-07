Occupi una casa? Fuori in 24 ore Ma per la sinistra è razzismo

La sinistra italiana proprio non riesce a mandare giù le misure del governo guidato da Giorgia Meloni contro le occupazioni abusive. L'esecutivo di centrodestra è intervenuto per tutelare i proprietari delle prime case che da un giorno all'altro si ritrovano con il proprio immobile occupato da un estraneo, che arbitrariamente fa irruzione e pretende di entrarne in possesso. Un intervento fondamentale per ripristinare la legalità e la giustizia, eppure anche in questo caso il fronte rosso è riuscito a schierarsi dalla parte sbagliata: ha gridato al razzismo e si è scandalizzato per la "torsione punitiva" piuttosto che applaudire il provvedimento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Occupi una casa? Fuori in 24 ore". Ma per la sinistra è razzismo

In questa notizia si parla di: sinistra - occupi - casa - fuori

Ieri il nostro assessore regionale Giovanni Paglia ha annunciato la prima parte del nostro piano casa: 300 milioni di euro per ristrutturare 3.500 alloggi di proprietà pubblica, oggi vuoti perché inutilizzabili. In questo modo l'Emilia-Romagna sarà la prima region Vai su Facebook

Occupi una casa? Fuori in 24 ore. Ma per la sinistra è razzismo; Lo Stato riprende il controllo delle case occupate. Basta soprusi da chi approfitta del sistema per rubare case; Casa, sgomberi lampo a chi occupa. Fuori i ladri in 24 ore, Molteni: “Solo il Pd contro”.

"Occupi una casa? Fuori in 24 ore". Ma per la sinistra è razzismo - Rifondazione Comunista s'infuria: "Evocano stereotipi razzisti e criminalizzano i migranti" ... Riporta msn.com

'Occupi casa? Fuori in 24 ore',a Roma polemica su manifesti Lega - Ti buttiamo fuori in 24 ore" e poi "Grazie alla Lega, decreto sicurezza" sono le scritte che compaiono su alcuni manifesti leghisti affissi nel quartiere di San Lorenzo a Roma, come ... Secondo msn.com