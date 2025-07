CdS – Thiago Almada dal Botafogo all’Atletico Madrid | i dettagli dell’accordo

2025-07-15 22:32:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal CdS: Thiago Almada all’Atletico Madrid: è ufficiale. Il ventiquattrenne trequartista, nazionale argentino, arriva dal Botafogo: firmerĂ un contratto fino al 2030. Almada è pronto a mettersi a disposizione di Simeone. Prende il posto Angel Correa, passato al Tigres. Il valore complessivo dell’operazione, includendo i bonus legati al rendimento individuale e di squadra, potrĂ raggiungere i 40 milioni. Thiago Almada all’Atletico Madrid: il comunicato ufficiale. Almada ha disputato la seconda parte della scorsa stagione in prestito all’ Olympique Lion e. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – Thiago Almada dal Botafogo all’Atletico Madrid: i dettagli dell’accordo

In questa notizia si parla di: thiago - almada - botafogo - atletico

Calciomercato Atletico Madrid, grande colpo per gli spagnoli: preso il fuoriclasse del Lione Thiago Almada! - Calciomercato Atletico Madrid: Thiago Almada è del “Cholo” Simeone. La situazione attuale e i dettagli dell’affare Il Calciomercato Atletico Madrid è entrato ufficialmente nel vivo con un grande colpo: Thiago Almada è pronto a volare in Spagna.

? UFFICIALE - Accordo tra Botafogo e Atletico Madrid per il trasferimento di Thiago Almada. I Colchoneros, riferisce @FabrizioRomano, acquisteranno una percentuale: il 50% del cartellino per 21 mln di euro @MatteMoretto Vai su X

Thiago Almada dal Botafogo all'Atletico Madrid: i dettagli dell'accordo; Thiago Almada all'Atletico Madrid, ufficiale l'arrivo dal Botafogo: le cifre, i dettagli del contratto e le percentuali del cartellino; Atletico Madrid, è ufficiale Thiago Almada: quanto incassa il Botafogo.

Atletico Madrid, è ufficiale Thiago Almada: quanto incassa il Botafogo - Terminato il prestito al Lione, il talento argentino si trasferisce alla corte del Cholo, che cercava un sostituto di Angel Correa Colpo significativo per rinforzare ulteriormente il proprio reparto d ... Secondo calciomercato.com

Thiago Almada all'Atletico Madrid, ufficiale l'arrivo dal Botafogo: le cifre, i dettagli del contratto e le percentuali del cartellino - Il club spagnolo acquista il 50% del cartellino per 21 milioni dal Botafogo: contratto fino al 2030 per l'argentino. Da msn.com