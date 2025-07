Roma si allontana Rios? Offerta del Benfica pronte le alternative

2025-07-15 20:24:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Rischia di allontanarsi la pista che porta a Richard Rios: offerta del Benfica al Palmeiras e così la Roma studia le alternative. La Roma continua a sondare numerose piste per rinforzare la mediana di Gian Piero Gasperini. Era notizia degli scorsi giorni come, a centrocampo, i giallorossi avessero presentato una nuova offerta al Palmeiras per Richard Rios. La Roma si era spinta sino a una proposta da 24 milioni di euro più bonus, con il club brasiliano che però ha continuato a fare muro e a spingere per arrivare a quei 30 milioni di richiesta iniziale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: roma - rios - offerta - benfica

Richard Rios, tra talento e carattere: la Roma guarda al colombiano del Palmeiras - Il centrocampo giallorosso del futuro potrebbe parlare sudamericano. Oltre a Neil El Aynaoui, il nome che scalda i motori del mercato romanista è quello di Richard Rios, 24enne centrocampista del Palmeiras e della nazionale colombiana.

Roma, doppio fronte a centrocampo e in attacco: rifiutata l’offerta per Rios, Ferguson dice sì - La Roma accelera. Il mercato giallorosso entra in una fase calda, con il club impegnato su più tavoli per regalare a Gian Piero Gasperini i primi rinforzi.

Calciomercato Roma, Gasperini spinge per Wesley: Benfica forte su Rios - Può essere quella di oggi una giornata decisiva in sede di calciomercato per la Roma, con molte delle trattative in piedi che stanno registrando novità importanti ogni ora che passa.

LIVE - Calciomercato #Roma, dal Brasile: per #Rios la #Roma offre 28M+3. Il #Benfica si fa avanti: offerta da 25M+3 #ASRoma [@LAROMA24] Vai su X

Rios dice no allo Zenit: vuole la Roma Per Fabrizio Romano, il centrocampista del Palmeiras ha rifiutato l’offerta ufficiale dello Zenit, confermando la sua volontà di vestire la maglia giallorossa. Il Benfica resta alla finestra. #ASRoma #Calciomercato Vai su Facebook

Roma, si allontana Rios? Offerta del Benfica, pronte le alternative; Il Benfica piomba su Rios: offerta al Palmeiras da 25 milioni più 3 di bonus; Rios, Roma beffata? Super offerta del Benfica.

Roma, si allontana Rios? Offerta del Benfica, pronte le alternative - Rischia di allontanarsi la pista che porta a Richard Rios: offerta del Benfica al Palmeiras e così la Roma studia le alternative. Segnala calciomercato.com

Il Benfica si inserisce per Rios: accordo con il giocatore - Il club lusitano offre 25 milioni più bonus al Palmeiras e tenta il sorpasso sulla Roma per il centrocampista colombiano. Si legge su msn.com