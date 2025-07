Partita del Cuore Papa Leone XIV | Politica unisca invece di dividere

“ È significativo che a giocare oggi siano due squadre, una di politici ed una di cantanti. Ci dice che la politica può unire invece di dividere, se non si accontenta della propaganda che si nutre della costruzione di nemici, ma si adopera nell’arte difficile e necessaria del confronto, che ricerca il bene comune. E ci ricorda anche come la musica arricchisca di significato le nostre parole e i nostri ricordi; da quando abbiamo, bambini, iniziato a parlare e ricordare. I bambini – a cui questo vostro incontro è dedicato – queste cose le sanno. Hanno la purezza del cuore che permette loro di vedere Dio”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Partita del Cuore, Papa Leone XIV: "Politica unisca invece di dividere"

In questa notizia si parla di: invece - politica - dividere - partita

Valeria Solarino: «Se la politica ti dice di andare al mare invece che votare, allora c’è un problema serio. L’amore? Funziona solo se siamo interi, non metà di nessuno» - Per l'attrice essere madrina del Taormina Film Festival è un modo per affrontare tematiche importanti: il cinema che deve tornare al centro, il referendum come strumento da difendere, la parità ancora lontana, l’amore come scelta libera, il tennis e «l’odio che in fondo è amore, perché ti definisce»

"È in gioco la nostra umanità. Che questa partita che parla di pace segni un punto a suo favore”. Cosi Papa #Leone XIV nel videomessaggio trasmesso in... Vai su Facebook

Partita del Cuore, Papa Leone XIV: Politica unisca invece di dividere; Partita del Cuore, Renzi imita Berlusconi. Video del Papa: “La politica unisca invece di dividere”; Il videomessaggio di Papa Leone XIV per la Partita del cuore.

Partita del Cuore, Renzi imita Berlusconi. Video del Papa: “La politica unisca invece di dividere” - Il match tra la nazionale dei politici e quella dei cantanti allo stadio de L’Aquila per solidarietà e sostegno dell'ospedale Bambino Gesù. Si legge su msn.com

Papa Leone XIV interviene durante La Partita del Cuore 2025 - Ecco le sue parole, in onda in prima serata su Rai 1 martedì 15 luglio ... Secondo davidemaggio.it