Hancko Juventus si aggiunge una rivale di Serie A per il difensore! Così può cambiare tutto nel futuro del calciatore del Feyenoord | ultime

Hancko Juventus, si aggiunge una rivale di Serie A per il difensore: gli aggiornamenti sul calciatore. L’ Inter si sta preparando a rinforzare il proprio reparto difensivo con un obiettivo che ha giĂ attirato l’attenzione in passato, tanto da essere stato accostato a club come il Milan e il calciomercato Juventus. Il giocatore in questione è David Hancko, difensore slovacco di 27 anni del Feyenoord, come riportato da Gazzetta dello Sport. L’Inter ha recentemente mosso passi concreti verso il centrale, il cui profilo è di altissimo livello, grazie alle sue prestazioni in Eredivisie e alla sua esperienza internazionale, come dimostrato durante la Champions League, dove ha affrontato proprio l’Inter lo scorso inverno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Hancko Juventus, si aggiunge una rivale di Serie A per il difensore! Così può cambiare tutto nel futuro del calciatore del Feyenoord: ultime

In questa notizia si parla di: juventus - aggiunge - rivale - serie

Lookman Juventus, si accende la corsa al nigeriano dell’Atalanta: si aggiunge una nuova pretendente! Le ultimissime - di Redazione JuventusNews24 Lookman Juventus, si accende la corsa al nigeriano dell’Atalanta: si aggiunge questa nuova pretendente! Le ultimissime sul suo futuro.

Juventus scatenata, Al Ain travolto: Kolo Muani, Conceicao e Yildiz i ragazzi del 5-0 https://tinyurl.com/rhex9e55 Vai su Facebook

Simbolo della ribellione ai francesi: alla scoperta del Wydad Casablanca, oggi rivale della Juve al Mondiale…; Huijsen, la Juve e le 3 pretendenti: rivale anche domani se la cifra è quella...; Materazzi a muso duro: Odio la Juve, quando ha perso le finali di Champions il mio cuore batteva forte.

Juventus Next Gen, calendario Serie C e sorteggio: perché non può essere nel girone C - Novità per la struttura del campionato che presenta aggiornamenti importanti. Come scrive tuttosport.com

Juventus, nuovo tridente e colpo in Serie A: “Si fa con lo scambio” | ESCLUSIVO - Il mercato della Juventus è appena iniziato: dal nuovo tridente al colpo in Serie A con lo scambio. Riporta calciomercato.it