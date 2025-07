WRC Italia | sfida finale tra Roma e la Sardegna

WRC, il Rally d’Italia conteso tra Roma e la Sardegna: sfida tra sport, politica e strategia. Roma ha tutte le carte in regola, la Sardegna pure. Il Rally d’Italia si appresta a vivere una delle sue stagioni più decisive, non tanto per ciò che avviene tra le cunette sterrate o gli scoli dell’acqua che delimitano . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

In questa notizia si parla di: italia - roma - sardegna - sfida

Finale di Coppia Italia 2025 a Roma: strade chiuse e divieti. Mappa e piano di sicurezza per il 14 maggio - Attesa per la finale di Coppa Italia all'Olimpico in programma alle 21 di mercoledì 13 maggio. Per gestire l'afflusso dei tifosi di Milan e Bologna, la Questura di Roma e il Comune rendono noto il piano di sicurezza con divieti e strade chiuse.

Pioli torna in Italia? Non solo la Roma: su di lui c’è anche un altro club di Serie A - L’ex allenatore rossonero potrebbe tornare nel campionato italiano, un paio di club si sarebbero fatti avanti per lui.

Internazionali d'Italia a Roma, il perugino Passaro dà spettacolo: battuto il big Dimitrov e vola al terzo turno - Solo i big del tennis - da Nadal, passando a Feder, fino ad arrivare ad oggi ai Sinner-Alcaraz - si sono potuti permettere il lusso di conquistare sul campo qualcosa come 14 palle break in due set sul servizio dell'ex numero 3 del mondo Dimitrov (9 tornei vinti, 22 finali, la grande vittoria alla.

Roma o Sardegna? Il duello per il futuro del WRC in Italia entra nel vivo. Ma chi decide davvero? E perché l’ACI resta ai margini? Tra ambizioni, meriti sul campo e giochi internazionali, la risposta potrebbe sorprendervi. Vai su Facebook

WRC | Roma o Sardegna nel 2026? La sfida per il futuro del Mondiale in Italia è aperta; Polo, Italia Challenge Sardegna al via da giovedì 17; Mirtilli italiani, l’oro blu per il Nord e una sfida della Sardegna.

WRC | Rally d'Italia: ora Roma ha tutte le carte per sfidare la Sardegna - Quest'anno la Sardegna ha festeggiato la 22esima edizione del Rally d'Italia sul proprio suolo, forte di un rinnovo firmato qualche anno fa che coinvolge Olbia e Alghero ma, più in generale, anche la ... msn.com scrive

Italia-Norvegia, dove si giocherà la sfida decisiva per andare al Mondiale - Scelto lo stadio per l'ultima sfida del gruppo I, nel quale gli azzurri di Gattuso affronteranno Haaland e compagni ... Secondo tuttosport.com