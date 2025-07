Milano-Cortina a Venezia svelate le medaglie per i Giochi invernali

A Venezia sono state svelate le medaglie per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Due grandi nomi dello sport italiano hanno accompagnato le medaglie in barca nel loro viaggio verso la grande cerimonia di inaugurazione presso lo storico Palazzo Balbi sul Canal Grande. Federica Pellegrini è una doppia medaglia olimpica e la nuotatrice italiana di maggior successo. Francesca Porcellato ha vinto 15 medaglie paralimpiche dopo aver partecipato a 13 Giochi estivi e invernali. Secondo l’organizzazione olimpica, “ le medaglie presentano un design unico che combina due metĂ che simboleggiano il culmine del percorso dell’atleta e di tutti coloro che le hanno camminato accanto lungo il cammino “. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano-Cortina, a Venezia svelate le medaglie per i Giochi invernali

«Con lo svelamento delle medaglie olimpiche e paralimpiche si realizza un sogno».

Dietro le quinte: qual è il significato e come sono state realizzate le medaglie dei Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026 - Oggi a Palazzo Balbi, sede della Regione Veneto, il Comitato Organizzatore dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali ha svelato le medaglie di Milano Cortina 2026.

le medaglie dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026 hanno un design essenziale, che mette al centro emozioni e lavoro di squadra, e simboleggia l'unione non solo di due città , Milano e Cortina, ma anche l'anima della vittoria e gli sforzi per conquistarla.

Abodi: «Per la prima volta nella storia premi olimpici e paralimpici detassati»

