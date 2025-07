Papa | sfidaincontrarsi in tempi guerra

23.00 "E'ancora possibile incontrarsi, anche in un tempo di divisioni, di bombe e di guerre.E'necessario costruire le occasioni per farlo.Sfidare e divisioni e riconoscere che questa è la sfida più grande:incontrarsi.'Partita' e 'cuore' diventano così due parole da coniugare insieme. Ed è bello anche che questo avvenga in un evento benefico, sportivo che raccoglie fondi per la vita e per la cura,non per la distruzione e morte. Venga tempo di tregua.Umanità in gioco" Così Papa Leone XIV, nel messaggio per la Partita del cuore politicicantanti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: incontrarsi - papa - sfida - tempi

Il messaggio di Papa Leone XIV alla “Partita del Cuore”: «È ancora possibile incontrarsi, anche in un tempo di divisioni, di bombe e di guerre» – Il video - In un videomessaggio per la “Partita del Cuore 2025 – La Rivincita”, tra Nazionale Cantanti e Nazionale Politici, in programma martedì 15 luglio allo stadio “Gran Sasso d’Italia Italo Acconcia” de L’Aquila, Papa Leone XIV ha lanciato un appello accorato: « È ancora possibile incontrarsi, anche in un tempo di divisioni, di bombe e di guerre.

L'appello di Papa Leone XIV: "È ancora possibile incontrarsi, anche in un tempo di divisioni, di bombe e di guerre. È necessario costruire le occasioni per farlo. Sfidare le divisioni e riconoscere che questa è la sfida più grande: incontrarsi" #ANSA https://ansa.it Vai su X

"È in gioco la nostra umanità. Che questa partita che parla di pace segni un punto a suo favore”. Cosi Papa #Leone XIV nel videomessaggio trasmesso in... Vai su Facebook

Papa: in tempo di guerre incontrarsi è la sfida più grande; Il Papa: «Venga un tempo di tregua, l'umanità è in gioco»; DIRETTA - Partita del Cuore, a L'Aquila cantanti e politici scendono in campo per beneficenza - Il messaggio di Leone XIV ai partecipanti e agli spettatori della Partita del Cuore.

Papa: in tempo di guerre incontrarsi è la sfida più grande - "'Partita' e 'cuore' diventano così due parole da coniugare insieme. Si legge su msn.com

Papa, 'venga un tempo di tregua dalle guerre, umanità in gioco' - "È ancora possibile incontrarsi, anche in un tempo di divisioni, di bombe e di guerre. Secondo msn.com