Ilgiorno.it - Sui binari la rivoluzione a idrogeno, primo rifornimento per treni a Rovato: “Non ci sono rischi”

(Brescia), 14 febbraio 2025 – “La silcon valley sarà ecosostenibile, facilmente fruibile e soprattutto sicura. Voglio rassicurare chi vive in Franciacorta, sul lago d’Iseo e in Valle Camonica. Non corrono alcuno”. Fulvio Caradonna, consigliere delegato di Ferrovienord Milano, ha seguito tutto il progetto. “ È stato fatto terrorismo psicologico. Si è parlato di esplosioni: basti pensare alla Svizzera, dove nei distributori di benzina ci, oltre ai vari carburanti, le colonnine per l’energia elettrica e quelle dell’”. A, nella giornata di ieri, non è solo stato presentato iltreno fortemente voluto da Regione Lombardia e da Ferrovienord Milano, ma anche ildeposito specificamente realizzato per la manutenzione dei, nonché ilimpianto per ildei mezzi su rotaia all’