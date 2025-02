Calciomercato.it - Roma, cosa è successo con Rosetti e cosa rischia Ranieri: tutti i dati

Leggi su Calciomercato.it

L’arbitro Stieler ha fatto infuriareche si è rivolto direttamente al presidente della Commissione arbitri Uefa: i retroscena e i numeri dello sfogo e le possibili conseguenzeGli arbitri fanno perdere la pazienza anche a. In questi giorni turbolenti per gli episodi in Serie A, da Inter-Fiorentina e Como-Juve e Torino-Genoa con le parole del presidente AIA Zappi che cercano di minimizzare, in Europa non va affatto meglio. In piena bufera per lo scandalo subito dall’Atalanta nel playoff col Bruges e il giusto sfogo di Gasperini, ecco servito un’altra protesta in trasferta per un club italiano. Stavolta a perdere le staffe è addirittura sir Claudio, scatenato davanti alle telecamere dopo la direzione dell’arbitro Stieler nel match pareggiato in casa del Porto.Claudio(LaPresse) – calciomercato.