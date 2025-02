Ilgiorno.it - Fiocco rosa speciale e “sala parto“ nella piazzola della Statale 38, Sofia nasce in un’auto. Il dubbio: in che Comune è venuta al mondo?

Sondrio, 14 febbraio 2025 – Chissà quante volte, da grande, le chiederanno di raccontare di come siaal. E soprattutto chissà quale sarà esattamente la località segnata sul suo certificato di nascita., così è stata chiamata, è nata infatti ieri, 13 febbraio, in unad’emergenza lungo la38 tra Piantedo e Delebio. Lasciando a prossimi approfondimenti stabilire su quale dei due territori comunali si trovi la singolare ““, la storiapiccola è una di quelle che ogni tanto fa bene al cuore leggere (e scrivere). In mattinata i futuri genitori erano partiti da Corteno Golgi, ilbresciano che confina con Aprica dove vivono, alla volta dell’Ospedale Manzoni di Lecco per una visita ginecologica programmata. La data delper la donna, si avvicinava, ma non era imminente.