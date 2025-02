Sport.quotidiano.net - Arriva l’Avezzano. Recanatese, in palio un futuro più sereno

Leggi su Sport.quotidiano.net

nel mirino: lasta preparando, con il massimo della meticolosità, l’ennesimo scontro diretto che propone questa determinante fase della stagione. D’altronde basta dare un’occhiata, seppur di sfuggita, alla classifica per comprendere che la posta indi domenica vale davvero doppio visto che le due compagini sono appaiate a 28 punti, quattro di vantaggio sul sest’ultimo posto occupato dal Roma City, ossia l’ultimo che teoricamente condanna ai playout. Vincere insomma equivarrebbe a ritagliarsi una bella fetta di serenità, almeno per il prossimo, considerando pure che i capitolini sono impegnati nella durissima trasferta a L’Aquila mentre è anche in programma il derby molisano Termoli-Isernia che equivale ad uno spareggio. Mister Bilò, seppur debilitato dall’influenza, assieme al suo collaboratore Franco Gigli sta anche studiando l’undici titolare da rimodellare, considerata l’assenza per squalifica del trequartista Canonici.