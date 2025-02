Thesocialpost.it - Calciatore del Beijing Guoan crolla in campo colpito alla tempia, la diagnosi: morte cerebrale

Un tragico incidente ha scosso il mondo del calcio cinese. Il giovane talento Guo Jiaxuan, difensore del, ha subito un violento colpodurante un’amichevole contro l’RC Alcobendas in Spagna. Dopo essereto a terra, ilè stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove i medici hanno diagnosticato lesioni gravissime e dichiarato la.Leggi anche: Domenico Padalino, morto l’exda malore improvviso in stradaDai provini con il Bayern Monaconazionale cinese underPrima di tornare nelle giovanili del, Guo Jiaxuan aveva vissuto un’esperienza formativa in Europa. Nel 2023, il difensore aveva trascorso alcuni mesi nel settore giovanile del Bayern Monaco, cercando di farsi strada nel calcio internazionale.