Perugiatoday.it - Fratell d'Italia apre la campagna tesseramento, Rossi: "La nuova sfida per far crescere le nostre squadre di governo sui territori"

Leggi su Perugiatoday.it

Una tessera per far parte di quella comunità di patrioti che sostengono in primo luogo ildella Presidente Giorgia Meloni e a livello regionale spmp al lavoro èer riorganizzare la destra nei centri dove si è perso alle ultime amministrative per riscrivere un nuovo programma dida.