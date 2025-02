Ilgiorno.it - Fare un figlio oggi

Una Lombardia senza giovani? È ormai da qualche tempo che suonano i campanelli d’allarme per una possibile “glaciazione demografica”. Per chi vive la realtà delle scuole milanesi, in particolare in alcune zone della città, il trend è evidente: le classi si stanno progressivamente spopolando. Del resto i dati parlano chiaro: nel 1943 alle anagrafi erano dichiarati 100.547 parti, ottant’anni dopo solo 65.659. I conti sono presto fatti: 34.888 in meno nella Lombardia dell’inflazione e del caro-vita (rispetto al periodo bellico). Ovviamenteunnon può e non deve essere un obbligo o una conseguenza delle pressioni sociali. Se però dietro il mancato allargamento della famiglia ci sono ostacoli economici, la paura di non avere attorno a sé una rete di supporto adeguata o timori per un futuro sempre più precario, allora il discorso si fa diverso.