Cina | CEO Nvidia elogia sviluppo nazionale dell’IA

Il CEO di Nvidia Jensen Huang, oggi a Pechino, ha salutato il balzo dell’intelligenza artificiale (IA) in Cina come “enorme, dinamico”. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma636300163630012025-07-15cina-ceo-nvidia-elogia-sviluppo-nazionale-dell-ia Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: CEO Nvidia elogia sviluppo nazionale dell’IA

Nvidia declassa i suoi H20 per esportarli in Cina. Aggirando i limiti di Trump - Una versione declassata, ma legale. È quanto ha in mente di fare Nvidia con i suoi chip H20, per poterli esportare in Cina.

I timori di Nvidia: il bando Usa ai chip in Cina ha stimolato le aziende di Pechino - Jensen Huang ha un sospetto: le restrizioni, i controlli all’export e le barriere imposte al mercato cinese per l’accesso alle tecnologie statunitensi in settori come l’intelligenza artificiale e i chip d’avanguardia hanno protetto la sicurezza nazionale Usa e la prosperità di aziende come la sua Nvidia o rischiano di creare imprevisti concorrenti? Il fondatore dell’azienda più strategica per le tecnologie Ia, nativo di Taiwan, si è posto il dubbio in una conferenza stampa alla fiera tecnologica Computex di Taipei, capitale del suo Paese di origine.

Trimestrale Nvidia, ricavi record malgrado il divieto trumpiano di vendere i chip in Cina - Le nuove restrizioni sui chip H20 costano al colosso americano 4,5 miliardi di dollari di svalutazioni, ma i risultati del primo trimestre superano comunque le aspettative con 44,1 miliardi di fatturato

Nvidia rivela ulteriori rischi legati alla Cina, ma il CEO elogia Trump.

Nvidia: riprendono le vendite del chip AI H20 in Cina con l’ok della Casa Bianca - Nvidia: riprendono le vendite del chip AI H20 in Cina, grazie all'approvazione delle nuove licenze da parte della Casa Bianca ... Come scrive igizmo.it

Nvidia torna a vendere il chip AI H20 in Cina: svolta nelle relazioni tra Washington e Pechino nel settore tech - E un buon segnale per le relazioni tra i due Paesi, secondo gli analisti. Riporta milanofinanza.it