Cina | lancia cargo Tianzhou-9 per rifornire stazione spaziale

La Cina ha lanciato l’unita’ cargo Tianzhou-9 dal Centro di lancio satellitare di Wenchang nella prima mattinata di oggi per consegnare rifornimenti per la sua stazione spaziale orbitante Tiangong, secondo la China Manned Space Agency. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma636290363629032025-07-15cina-lancia-cargo-tianzhou-9-per-rifornire-stazione-spaziale Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

