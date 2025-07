Cavalieri a cavallo con la bandiera hanno attraversato i pascoli per incitare i concorrenti del Tour of Magnificent Qinghai International Road Cycling Race. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma636300463630042025-07-15cavalieri-al-galoppo-fanno-il-tifo-per-i-corridori-in-bicicletta Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Cavalieri al galoppo fanno il tifo per i corridori in bicicletta