Cina | produzione gas naturale mantiene crescita stabile in H1

La produzione cinese di gas naturale ha mantenuto un’espansione costante nella prima meta’ del 2025, come hanno mostrato oggi i dati dell’Ufficio Nazionale di Statistica (NBS). Il Paese ha prodotto 130,8 miliardi di metri cubi di gas naturale nel periodo gennaio-giugno, con un aumento del 5,8% rispetto all’anno precedente. Nel solo mese di giugno, la produzione di gas naturale e’ aumentata del 4,6% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 21,2 miliardi di metri cubi, secondo l’ufficio. I dati dell’NBS mostrano anche che la produzione di carbone grezzo in Cina e’ aumentata del 5,4% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 2,4 miliardi di tonnellate nei primi sei mesi di quest’anno. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: produzione gas naturale mantiene crescita stabile in H1

