Cina | PIL aumentato del 5,3% annuo nel primo semestre

Il prodotto interno lordo (PIL) della Cina e’ cresciuto del 5,3% su base annua nella prima meta’ del 2025, secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica (NBS) pubblicati oggi. Nel secondo trimestre, il PIL del Paese e’ cresciuto del 5,2% su base annua, secondo i dati dell’NBS. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: PIL aumentato del 5,3% annuo nel primo semestre

