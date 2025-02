Oasport.it - LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2025, tappa di oggi in DIRETTA: il trio di testa percorre l’Alto de Chodos

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:38 L’attuale velocità dinza media è di 37.4 km/h.14:36 Mancano 100 km all’arrivo.14:34 Al momento il gruppo è distante 8’20” dai fuggitivi.14:32 Diego Uriante (Equipo Kern Pharma) si prende tre punti al GPM del Coll de La Basa. Due invece per Jon Agirre (Euskaltel-Euskadi), 1 per Hugo Houle (Israel-Premier Tech).DIEGO URIARTE a la fuga hoy en laa laEl ciclista navarro mantiene, junto a Jon Agirre y Hugo Houle, una ventaja de casi 8 minutos sobre el pelotón a 127km para la meta #VCV@SprintCycling pic.twitter.com/hmnL4yF7gJ— Equipo Kern Pharma (@EqKernPharma) February 8,14:30 Si mantiene sostanzialmente invariato il distacco tra i fuggitivi e il gruppo che deve recuperare circa otto minuti.14:28 La velocità media della corsa è di 37.