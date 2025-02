361magazine.com - Grande Fratello, Lorenzo attacca Stefania. Lei sbotta: “Devi imparare ad essere educato”

Leggi su 361magazine.com

e Shaila ascoltano le opinioni degli inquilini. Ecco cos’è accaduto in direttaSpolverato e Shaila Gatta affrontano nuove incomprensioni. Il modello commenta gli ultimi alti e bassi affermando: “Io voglio stare con lei, nell’ultimo periodo per diverse situazioni mi sono sentito schiacciato dai giudizi della Casa”. Shaila replica: “Lui è fatto così, ha i suoi tempi, io lo accetto così come è. A questo serve conoscersi nella situazione”.Leggi anche, volano stracci in diretta. Helena a Zeudi: “Arriverà il momento”L’opinione degli inquiliniFederico rivela che Shaila è succube del carattere died afferma: “Quando è da sola e quando sta con lui magari si comporta in modi diversi. .”. La Gatta replica: “Grazie per aver sminuito la mia intelligenza e la mia personalità, in realtà tutto quello che faccio, lo faccio perchè lo scelgo io.