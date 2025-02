Dayitalianews.com - Tragedia a Lampedusa, muoiono due migranti dopo uno sbarco di fortuna

Ennesimadella disperazione a, dove sono morti duearrivati in Italia su un barchino di 9 metri insieme ad altre 42 persone provenienti dal Bangladesh, dall’Egitto, dal Pakistan e dal Marocco. La polizia ha intercettato e soccorso itrovati per strada, che hanno segnalato le condizioni molto gravi di due dei loro compagni di viaggio.I duemorti aGli agenti hanno perlustrato la spiaggia, dove hanno trovato il corpo di un uomo ormai senza vita. Lungo il sentiero hanno soccorso un altro uomo che era in un grave stato di ipotermia e, come riferito da AgrigentoNotizie, la Croce Rossa lo ha portato in barella in poliambulatorio, dove però è deceduto poco.La salma,aver ricevuto l’autorizzazione da parte del sostituto procuratore di turno di Agrigento, è stata trasferita alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana, mentre il barchino usato per la traversata è stato posto sotto sequestro.