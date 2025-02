Ilrestodelcarlino.it - Seta, pronto il piano di rilancio: aumentano le corse

Reggi Emilia, 6 febbraio 2025 – “La determinazione di questi mesi ha prodotto risultati positivi”. Con queste parole i sindaci e i presidenti delle Province di Modena, Reggio e Piacenza hanato l’esito dell’incontro con i vertici di, svoltosi giovedì 6 febbraio nella sede della Provincia di Modena. Durante la riunione è stato illustrato ildidell’azienda per i prossimi due anni, con l’obiettivo di “conseguire risultati importanti e necessari per le nostre comunità, a partire dal ripristino dei livelli di servizio del 2023 entro l’inizio del prossimo anno scolastico, a settembre". Tra i partecipanti, per la provincia di Reggio Emilia erano presenti il sindaco Marco Massari e il presidente della Provincia Giorgio Zanni, insieme al sindaco di Guastalla, Paolo Dallasta, e ai rappresentanti delle amministrazioni di Modena e Piacenza.