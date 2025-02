Anteprima24.it - Presa a testate dal compagno, la figlia dà l’allarme e avvisa i nonni

Tempo di lettura: 2 minutiBraccialetto elettronico e divieto di avvicinamento alla vittima: è quanto ha disposto il gip di Napoli nei confronti di un imprenditore calabrese di 50 anni che era stato arrestato per maltrattamenti in famiglia aggravati.Sabato scorso l’uomo aveva aggredito la compagna in presenza dei figli e, al culmine di una lite, aveva sferrato una testata al volto della donna, una 41ennedi un noto commerciante della zona flegrea, finita in ospedale con una profonda ferita al volto suturata con cinque punti. A dareera stata proprio ladella coppia che aveva assistito all’aggressione: ha avvertito icon una videochiamata e i carabinieri della stazione di Pozzuoli (Napoli) hanno arrestato il 50enne, per il quale oggi è stata disposta la scarcerazione.