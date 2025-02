Ilfattoquotidiano.it - Marcelo dice basta: si ritira a 36 anni. È il quarto calciatore più vincente della storia del Real Madrid

Leggenda, campione, fuoriclasse. Semplicemente uno dei terzini mancini più forti di sempre:è stato tutto questo. In mattinata l’exha annunciato ufficialmente il ritiro dal calcio giocato. Lo ha fatto con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram intitolato Per sempre grato. Il Fluminense è l’ultima squadra di cui il brasiliano ha indossato la maglia, ovvero il club con cui ha esordito tra i professionisti esattamente 20fa.A Rio de Janeiro ha impreziosito ancora di più una bacheca già strapiena, vincendo nel 2023 la Copa Libertadores. “La miacome giocatore termina qui – svelanel video – ma ho ancora molto da dare al calcio. Grazie per tutto”. Venne acquistato dalnel 2007, club con cui collezionò quasi 400 presenze vincendo ogni torneo esistente: Liga, Champions League, Mondiale per Club, Copa del Rey, Supercoppe di Spagna ed Europee.