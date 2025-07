Kolo Muani Juve Comolli insiste con il PSG | è il francese l’obiettivo numero uno per l’attacco! La nuova strategia

del club bianconero in avanti. Il calciomercato Juve sta intensificando gli sforzi per acquisire definitivamente Randal Kolo Muani  dal Paris Saint-Germain. Dopo aver concluso con successo il prestito del portoghese Francisco Conceição, il club bianconero punta ora a consolidare l’attacco con il francese, che ha giĂ dimostrato il suo valore con 8 gol in 14 partite di campionato e una doppietta nel debutto al Mondiale per Club contro l’Al-Ain. Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, la Juventus ha avanzato una proposta al PSG che prevede un prestito oneroso da circa 10 milioni di euro, con un riscatto fissato a 40-50 milioni di euro, che diventerebbe obbligatorio al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, Comolli insiste con il PSG: è il francese l’obiettivo numero uno per l’attacco! La nuova strategia

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - di Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.

Kolo Muani Vlahovic, chi tra i due è favorito per guidare l’attacco in vista di Juve Udinese? Tudor sembra orientato verso quella decisione! L’indiscrezione - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani Vlahovic, c’è un favorito per guidare l’attacco bianconero in Juve Udinese: l’orientamento di Tudor.

Kolo Muani Juve, cosa è cambiato tra Thiago Motta e Tudor? «Si vede una differenza importante col nuovo allenatore, ecco perché» – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani Juve: l’analisi di Adriano Bacconi. Le dichiarazioni in Tribuna Juve sulle differenze tra Thiago Motta e Tudor – VIDEO.

