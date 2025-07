L' indagine giudiziaria che sta scuotendo il Comune di Milano, con la richiesta di arresti domiciliari da parte della procura anche per Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione urbana di Palazzo Marino, rischia di avere ripercussioni sull'amministrazione guidata da Beppe Sala. " Siamo garantisti fino a sentenza e auspichiamo che tutto possa risolversi per il bene della città , ma la richiesta di arresto per un assessore del Comune di Milano, avanzata stamane dalla Procura, mette in serio pericolo l'immagine del Comune ", si legge in una nota della segreteria provinciale e del gruppo consiliare Lega per Salvini Premier Milano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

L'opposizione: "Milano merita un'altra guida"