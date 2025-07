Cuoricini e piedi neri | la musica al tempo dei social media

Per motivi che in realtà mi sfuggono, sembra che in estate sia lecito occuparsi anche di argomenti del tutto effimeri dei quali non ci si occuperebbe impunemente durante le stagioni più rigide. Lo dico perché in genere, quando ti occupi di qualcosa che non sia esattamente da indicare come “serio”, parlo per me che non mi occupo di gossip, per dire, né di notizie di costume, la cosa mi viene puntata contro, salvo poi riuscire a giustificarmi col dire che in estate è lecito appunto occuparsi anche di argomenti del tutto effimeri. Per questo non ho particolari indugi nell’andare a parlare di un problema che per qualche ora ha attanagliato i social, qualche giorno fa, e se ne ho parlato solo oggi non è perché io abbia dovuto metabolizzare la cosa, ma perché d’estate, vivaddio, posso prendermi il lusso di appuntarmi di cosa parlare ma poi farlo quando lo ritengo opportuno, e nei weekend, converrete con me, ci sta pure che io non scriva o non scriva di argomenti che non mi appassionano particolarmente. 🔗 Leggi su 361magazine.com

