Summer hits allo Stone Rose con Monia & The Saints Band

Sabato 19 luglio dalle 21.30 vi aspetta una serata a tutta musica con la band del momento. Monia & The Saints Band, più carica che mai, saprà intrattenere il pubblico con le canzoni più famose del panorama musicale internazionale ed italiano dagli anni '60 ad oggi. Il loro repertorio spazia dal. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Monia & The Saints Band live allo Stone Rose di Negrar - Sabato 21 giugno dalle 21.30 vi aspetta una serata a tutta musica con la band del momento. Monia & The Saints Band, più carica che mai, saprà intrattenere il pubblico con le canzoni più famose del panorama musicale internazionale ed italiano.

Monia & the Saints Band live al Trend-Up di Negrar - Venerdì 27 giugno dalle 21 vi aspetta una serata a tutta musica con la band del momento. Monia & The Saints Band, più carica che mai, saprà intrattenere il pubblico con le canzoni più famose del panorama musicale internazionale ed italiano.

Monia Santoni e Franco dal Mas in Summer Greatest Hits all'Osteria Du Schei; The New Saints Band torna a Bionde più carica che mai; Repertorio tutto da cantare e ballare con Monia Santoni & The Saints Band alla Vecchia Rama.

Monia Santoni e Franco dal Mas in "Summer Greatest Hits" all'Osteria Du Schei - Monia Santoni (voce e backing tracks) e Franco Dal Mas (tastiera) si esibiranno in un concerto imperdibile, dove voce e musica si fonde ... Si legge su veronasera.it