Trovati sei gattini chiusi in un sacco della spazzatura e abbandonati in un cassonetto

Abbandonati in un cassonetto, chiuso all'interno di un sacco di plastica per la spazzatura. Così sono stati trovati, a Cisterna, sei gattini che avevano soltanto pochi giorni di vita. E' accaduto nel quartiere San Valentino, dove alcuni residenti hanno sentito dei miagolii provenienti dal. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: trovati - gattini - sacco - spazzatura

Prato, soccorre cinque gattini trovati accanto alla mamma morta in strada - Prato, 13 maggio 2025 - Mentre stava andando a lavoro, trova cinque gattin i vicino alla strada accanto alla mamma morta, probabilmente investita da un'auto in zona Figline: è successo stamattina (martedì 13 maggio) a un uomo, che ha deciso di non voltarsi dall'altra parte, ma di recuperare i micini mettendoli in una scatola di cartone e di portarli al Comando della Polizia Municipale.

Gattini trovati impiccati a Bitonto vicino Bari, l'orrore denunciato sui social: "Chi è responsabile paghi" - Tre gattini di appena due mesi sono stati trovati impiccati a Bitonto, in provincia di Bari. L'appello al sindaco e la denuncia di un'associazione

Trovati 5 gattini con le orecchie amputate vicino alla madre morta: orrore a Modena - Cinque gattini orfani, in evidente stato di incuria e con le orecchie amputate ad appena un mese di vita, sono stati trovati a Modena.

ADOTTATI Millie & Bobby cercano casa Sono due gattini tigrati di 3 mesi: Millie ? più scura e dolcissima Bobby ? più chiaro e coccolone Si affidano sverminati, vaccinati (con richiamo) e con libretto sanitario Abituati al contatto umano Vai su Facebook

Gatto vivo chiuso in un sacco e gettato nella spazzatura: ritrovamento choc; Grosseto, gattini abbandonati chiusi in una scatola: chi è l’operatore ecologico che li ha salvati; Quattro gattini abbandonati in un sacco dell’immondizia a Roma: salvati e adottati.

Sette gattini trovati in un bidone della spazzatura dagli operatori Amiu - Erano infreddoliti e bagnati dopo una giornata chiusi nel bidone sotto i due temporali che hanno colpito la Liguria ... Secondo primocanale.it

Tre gattini appena nati in un sacco della spazzatura: salvati da un ... - Macabra scoperta nel pomeriggio di giovedì 27 marzo in via delle Viole, a Sannicola (in provincia di Lecce). Si legge su bari.repubblica.it