Non solo arrivi e partenze, il Napoli guarda al futuro anche in materia di rinnovi. È notizia delle ultime ore, infatti, che il club azzurro e Matteo Politano stanno per stipulare un prolungamento dell’attuale contratto fino al 2028. A riferirlo è il giornalista Nicolò Schira tramite un post su “X”. Politano-Napoli, rinnovo in vista: il post di Schira. Ecco quanto scritto dall’esperto di mercato: “Matteo Politano è ad un passo dal prolungare il suo contratto con il Napoli fino al 2028”. Excl. – Matteo #Politano is one step away to extend his contract with #Napoli until 2028. #transfers https:t. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Politano-Napoli, il matrimonio continua: in arrivo il prolungamento fino al 2028 (Schira)