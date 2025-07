Pescara incendio nella pineta Dannunziana | l' intervento dei vigili del fuoco

(LaPresse) Incendio nella notte tra martedì e mercoledì a Pescara nella pineta Dannunziana. Nelle immagini l’intervento dei vigili del fuoco. In corso le opere di bonifica con elicottero Drago e mezzi aeroportuali. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pescara, incendio nella pineta Dannunziana: l'intervento dei vigili del fuoco

Intervento #vigilidelfuoco in corso da stanotte a #Pescara per un #incendio nella pineta Dannunziana: in corso opere di bonifica, anche con elicottero Drago e mezzi aeroportuali [#16luglio 9:00] Vai su X

È ripresa oggi la campagna: “ UNA RISERVA D’AMARE” progetto di informazione della Protezione Civile sull’incendio boschivo a tutela delle riserve naturali. #antincendioboschivo #protezionecivile #emergenza #volontariato #comunedipescara #AIB2025 Vai su Facebook

