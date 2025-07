Acerra investe con lo scooter la ex e le amiche | arrestato un 20enne

I carabinieri hanno dato inizio alle indagini e chiarito la dinamica degli eventi raccogliendo diversi elementi in danno del 20enne che è stato rintracciato e arrestato. Il ragazzo è nel carcere di Poggioreale, deve rispondere di atti persecutori, maltrattamenti, lesioni e percosse. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Acerra, investe con lo scooter la ex e le amiche: arrestato un 20enne

