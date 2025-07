Dolce & Gabbana | festa finale all’insegna della Dolce Vita a Cinecittà

Dopo aver elettrizzato la città con sfilate in luoghi storici come Via Veneto, Villa Adriana, il Foro Romano e Ponte Sant’Angelo, oggi termina in bellezza il loro Grand Tour della moda: una festa esclusiva negli Studios di Cinecittà, l’iconico “Hollywood sul Tevere”. Sarà un ricevimento glamour tra i set cinematografici, con atmosfera anni ’50 ispirata alla Dolce Vita felliniana Non mancheranno ospiti d’eccezione, tra celebrità del cinema e della musica, che hanno già calcato le passerelle della settimana La scenografia omaggia la storica relazione tra moda, cinema e spettacolo, con rimandi visivi agli anni d’oro del cinema romano. 🔗 Leggi su Funweek.it

