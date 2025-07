Famiglia distrutta in autostrada l’auto in panne e il tir che la travolge Mamma e figlia lottano tra la vita e la morte

Firenze, 16 luglio 2025 – Una famiglia distrutta. Mauro Visconti, sua moglie Zoila Nydia Basulto Albuquerque e la loro figlia Carla Stephany Visconti sono morti nel tragico incidente di ieri pomeriggio lungo l’ autostrada A1, intrappolati all’interno della loro auto, una Fiat Panda, nella galleria  di Base tra Firenzuola e Badia. Stavano viaggiando sulla Direttissima in direzione Bologna quando la macchina si è fermata all’improvviso, forse per un guasto, nella corsia di marcia. Uno stop che non ha lasciato scampo alla famiglia che stava facendo ritorno in Piemonte, dove viveva. Un tir che sopraggiungeva alle loro spalle non è riuscito a evitare l’impatto con la Panda piantata in carreggiata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Famiglia distrutta in autostrada, l’auto in panne e il tir che la travolge. Mamma e figlia lottano tra la vita e la morte

In questa notizia si parla di: famiglia - distrutta - autostrada - auto

Famiglia distrutta. Soffoca moglie e figlio, poi si toglie la vita - Era il perno della famiglia, la colonna portante. Era lui che si occupava di tutto: del figlio disabile e della moglie, che da anni combatteva contro la demenza.

Tragedia in autostrada, famiglia distrutta: morti padre e figlio di solo 8 anni - Un pomeriggio come tanti si è trasformato in una tragedia per una famiglia che stava percorrendo l’ Autostrada A1.

La triste domenica in via Gorki : "Vicini alla famiglia, è distrutta" - Meno di un chilometro da casa. Quattordici minuti a piedi, tre in auto. Tanto dista il corpo senza vita di Chamila da casa sua, in via Gorki.

"Hanno visto la loro auto prima della tragedia". Incidente choc, famiglia distrutta in autostrada: morti nonni e zia, grave bimba e mamma. L'inferno, cosa è successo Vai su Facebook

Famiglia distrutta in autostrada, l’auto in panne e il tir che la travolge. Mamma e figlia lottano tra la vita e la morte; Incidente sull’autostrada A1, lo scontro in galleria: tre morti e due ferite. Distrutta una famiglia; Tragedia in galleria sull’A1: sterminata una famiglia. Muoiono in tre, grave una bimba.

Incidente in A1, distrutta una famiglia: morti nonni, zia e cane, gravi madre e figlia: l'auto travolta da un tir - E' il drammatico bilancio di un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di ieri ... Si legge su msn.com

Schianto sull’A1: distrutta un’intera famiglia di Gravellona. Gravi una bimba di 4 anni e la mamma - Nydia, Stefany e Mauro a bordo di una panda che si è fermata improvvisamente in galleria: un tir non è riuscito a evitarli ... Secondo msn.com