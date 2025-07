Muggsy Bogues | Mi dicevano che il basket è per gente alta con il mio 1,60 ho cambiato l’Nba

Tyrone Muggsy Bogues è un’icona del basket. E’ quello che nelle foto arriva sempre all’altezza del bacino dei compagni. Il playmaker alto un metro e sessanta che si è fatto strada tra i giganti quando il basket non era ancora una cosa per gente bassa. ha giocato nei Bullets, negli Hornets, nei Warriors e nei Raptors. “Mi hanno detto che non potevo, che non dovevo, che il basket era solo per le persone alte”, dice intervistato dal Mundo. “Ho sempre creduto che fosse per tutti, alti e bassi. Non permettere a nessuno di dirmi cosa non potevo fare ha acceso in me il desiderio di mostrare agli altri di cosa ero capace. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

