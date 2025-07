Mobilità elettrica condivisa | rinnovato il servizio tra Misano Cattolica Gabicce e San Giovanni

Mobilità sostenibile: si consolida il rapporto tra Bit Mobility e la Riviera romagnolamarchigiana. Confermata, a partire dal 4 luglio scorso, la prosecuzione del servizio di mobilità elettrica condivisa nei comuni di Misano Adriatico, Cattolica, Gabicce Mare e San Giovanni in Marignano. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: mobilità - elettrica - condivisa - servizio

Hankook iON: pneumatici intelligenti per la mobilità elettrica del futuro - (Adnkronos) – Hankook conferma il proprio impegno nella transizione verso una mobilità più sostenibile rinnovando, anche per il 2025, la campagna dedicata alla promozione della gamma iON: pneumatici sviluppati su misura per veicoli elettrici.

Mobilità elettrica, Premio Innovazione America a una start up sannita - Tempo di lettura: 2 minuti Un riconoscimento è sempre la testimonianza del fatto che le idee realizzate, alla fine, hanno preso la direzione giusta e possono essere sviluppate puntando alla crescita di anno in anno.

Bergamo accelera sulla mobilità elettrica: 150 nuovi punti di ricarica entro il 2028 - IL PIANO. Presentato a Palazzo Frizzoni il nuovo piano comunale: 22 nuove aree attrezzate per ricariche lente, rapide e ultraveloci, con un focus su periferie, trasporto pubblico e sostenibilità .

Il progetto nasce dalla volontà condivisa di creare un unico bacino territoriale per il servizio di sharing, affidato all’operatore Bit Mobility, e consentire così agli utenti di muoversi liberamente tra i quattro comuni, contribuendo a una mobilità più integrata, smart e Vai su Facebook

Mobilità elettrica condivisa: rinnovato il servizio tra Misano, Cattolica, Gabicce e San Giovanni in Marignano; Riviera Romagnola e Marchigiana, confermato il servizio di mobilità elettrica condivisa tra Misano, Cattolica, Gabicce e San Giovanni in Marignano; A Grottaglie arriva Vado Rent: il nuovo servizio di mobilità elettrica condivisa.