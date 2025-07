NovitĂ sul fronte autovelox e non solo Il nuovo Dl Infrastrutture 2025 – che prevede anche il rinvio del blocco alle auto diesel Euro 5 introduce una novitĂ importante se non rivoluzionaria La norma impone a tutti i Comuni italiani, di qualsiasi dimensione e a qualsiasi latitudine, di censire e dichiarare al ministero dei Trasporti tutti i dispositivi per il controllo della velocitĂ presenti sul territorio di loro competenza. L’obiettivo è presto detto. la creazione di un’unica mappa nazionale, digitale e accessibile, che riporti tutti gli autovelox presenti in Italia. Ma non solo. Questa mappa porterĂ delle grosse novitĂ per gli automobilisti: i dispositivi che non saranno presenti sulla mappa saranno considerati non validi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dove sono veramente gli autovelox: arriva la mappa ufficiale