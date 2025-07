L’odio verso le donne incinte | perché la maternità diventa un bersaglio sui social

C’è un fenomeno che, silenzioso ma sempre più evidente, sta prendendo piede: l’odio verso le donne incinte. Da Alessandra Amoroso ad Anna Tatangelo, sempre più spesso le future mamme famose diventano bersaglio di commenti velenosi e giudizi non richiesti. Ma perché la maternità – simbolo universale di vita e rinascita – scatena così tanta cattiveria? La maternità sotto attacco: il doppio standard che condanna le donne. La risposta sta in un mix tossico di vecchi pregiudizi e nuove dinamiche social. Da un lato, la società continua a idealizzare la figura della madre, trasformandola in un archetipo di perfezione: sorridente, paziente, impeccabile nel fisico anche con un pancione. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - L’odio verso le donne incinte: perché la maternità diventa un bersaglio sui social

In questa notizia si parla di: odio - donne - incinte - maternitÃ

Dentro le chat degli incel romani. Viaggio nei forum dell'odio maschile verso le donne - Si sentono brutti, non capiti. Mai abbastanza per un mondo che chiede loro di incarnare un modello maschile che non potranno mai essere.

Dopo l’attacco a tre donne trans, il fondatore di Gender X denuncia un clima istituzionale che legittima odio e violenza - G ioele Lavalle, fondatore e coordinatore di Gender X -associazione di persone transgender-, commenta l’aggressione delle tre donne aggredite domenica a Roma, raccontando all’ ANSA le aggressioni che l’associazione stessa ha subito nell’ultimo anno.

Cerno: l'odio dell'imam contro le donne e il silenzio di Boldrini & Co. | VIDEO - Si moltiplicano in Italia le finte moschee dove personaggi senza arte né parte mettono su piccoli nuclei anti-Occidente.

Odio essere madre ma amo mia figlia: il racconto di una donna contro i tabù della genitorialità da cartolina; Alessandra Amoroso e l’odio social: quando anche una maternità diventa bersaglio; Il monologo sulla maternità di Alessandra Amoroso è imperdibile.